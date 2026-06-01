Iran, Baghaei: "Israele sta sabotando la diplomazia"

L’Iran ha accusato Israele di “distruggere anche la minima possibilità che in processi diplomatici in corso portino a un migliormaneto della situazione”. Lo ha affermato il protavoce del ministero degli Esteri di Teheran, Esmail Baghaei, in conferenza stampa. “E ancora una volta – ha proseguito Baghaei – gli Stati Uniti sono responsabili di questo. Non possiamo considerare gli Stati Uniti e il regime sionista come due agenti separati”. Il portavoce ha sottolineato che il Libano “è parte integrante di qualsiasi cessate il fuoco e di qualsiasi accordo finale per porre fine alla guerra”, aggiungendo che “indubbiamente la Repubblica Islamica dell’Iran si impegna ad adottare qualsiasi misura necessaria per salvaguardare il cessate il fuoco, che l’altra parte si è impegnata a rispettare ma sta violando nella pratica”. E a proposito dello Stretto di Hormuz, Baghaei conferma l’intenzione di imporre pedaggi: “Verranno adottate misure per riscuotere le tariffe necessarie per i servizi di navigazione, il risanamento ambientale e simili”.