Paesi Bassi, donna incinta scaraventata a terra dalla polizia in un centro per richiedenti asilo

Sono diventate virali le immagini di una violenza avvenuta in un centro per richiedenti asilo nei Paesi Bassi, a Zeist. Secondo quanto fa sapere Al Jazeera “la polizia stava intervenendo a seguito di un comportamento apparentemente indisciplinato da parte di un detenuto palestinese in attesa di espulsione, quando un agente ha gettato a terra la moglie, incinta all’ultimo mese”. Un altro video mostra le forze dell’ordine che trascinano la donna e ammanettano il marito. Sempre secondo quanto riferito da Al Jazeera la donna ha detto di aver dovuto partorire cinque giorni dopo il fatto, dando alla luce prematuramente una bimba.