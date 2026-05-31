L'Etiopia alle urne: il governo prevede una facile vittoria

Lunedì l’Etiopia si recherà alle urne in un’elezione che, secondo le previsioni, il partito al governo vincerà con una valanga di voti a causa di un’opposizione frammentata e debole. Il Partito della Prosperità del Primo Ministro Abiy Ahmed detiene attualmente più di 500 seggi alla Camera dei Rappresentanti e si prevede che otterrà la maggioranza in queste elezioni, assicurandogli un altro mandato di cinque anni. Si prevede che circa 50 milioni di persone, su una popolazione di 130 milioni di etiopi, voteranno per i membri della Camera dei Rappresentanti, ma si prevede che l’insicurezza nelle regioni più popolose, tra cui Amhara e Oromia, influenzerà l’affluenza alle urne. Il sistema elettorale dell’Etiopia consente agli elettori di selezionare i propri rappresentanti, che poi voteranno per un primo ministro. Gli etiopi voteranno anche per i membri dei loro consigli di governo regionali locali. I temi elettorali di quest’anno includono la riconciliazione nazionale a causa dei combattimenti osservati in regioni come Tigray, Oromia e Amhara, e c’è anche un tema di sviluppo poiché il governo si impegna a intraprendere importanti progetti.