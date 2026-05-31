Giro d'Italia, Eulalio: "Vittoria della Maglia Bianca Conad è un sogno"

La vittoria della maglia Bianca Conad è “un sogno”. Lo dice a LaPresse Afonso Eulalio, vincitore della classifica riservata al miglior giovane under 26 del Giro d’Italia. “Sono arrivato l’anno scorso in WorldTour, ho vestito la maglia Rosa e sono riuscito a tenere la maglia Bianca fino all’ultimo giorno. È stupendo per me”, ha detto ancora il corridore portoghese.

Roma accoglie il Giro d’Italia. Nella grande bellezza della Capitale si chiude oggi l’edizione numero 109 della ‘Corsa Rosa’. Fatica, duro lavoro e tante emozioni che uno sport come il ciclismo sa regalare. Anche in quest’edizione del Giro Conad è stata presente come sponsor della maglia ‘Bianca’ destinata al miglior giovane under 26.

Il Giro 2026 “è stata per noi un’esperienza fondamentale, ci ha permesso di incontrare i territori, i soci e gli imprenditori. Queste quattro settimane siamo stati dal Sud al Nord d’Italia e oggi a Roma insieme ai nostri soci, organizzando anche momenti di confronto e di lavoro e rendendoci partecipi di quello che la comunità ci ha offerto in queste quattro settimane”. Lo dice a LaPresse, Francesco Avanzini, Direttore Generale di Conad presente sul traguardo dell’ultima tappa della ‘Corsa Rosa’ a Roma. “Abbiamo pensato – aggiunge – dall’anno scorso di affiancarci al Giro d’Italia come sponsor perché riteniamo che i valori di Conad, soprattutto riferiti al mondo dei giovani e della salute, ben interpretino la nostra strategia. Saremo sponsor ancora per due anni della maglia Bianca che rappresenta meglio questi valori del mondo dello sport e del ciclismo”.

“Sponsorizzare uno degli eventi sportivi che unisce di più l’Italia è un orgoglio e, per certi versi, un privilegio ed è perfettamente in linea col nostro modo di essere perché Conad vive di persone, lo dice anche il payoff della marca”. Gli fa eco Giuseppe Zuliani, Direttore Comunicazione Conad.

“Il Giro – prosegue – è la metafora di una cosa che a me piace tantissimo: essere in mezzo alle persone e portare la nostra insegna in mezzo alle persone, stare all’interno di una corsa ciclistica che è alla fine anche una grande festa popolare. Per noi questo meccanismo è molto importante perché Conad, ogni giorno, vive in mezzo alla gente. Sul futuro al Giro, Zuliani afferma: “Il futuro è un’ulteriore edizione nel 2027. Credo che siano andate molto bene tantissime cose. Soprattutto siamo molto contenti del ‘Grande Giro’, questa iniziativa di cinque tappe in cui abbiamo incontrato i nostri soci per della formazione su temi dell’innovazione per il futuro. Abbiamo lavorato insieme con dei gruppi di lavoro per avere da loro degli stimoli. E’ andato benissimo anche il programma all’interno dei teatri dove abbiamo incontrato le comunità cercando di amplificare questo nostro impegno per il benessere attraverso queste serate. Siamo stati bene insieme, siamo stati insieme all’interno di una festa. Sarà così anche l’anno prossimo”.