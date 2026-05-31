Colombia, cittadini ai seggi a Bogotà per le presidenziali

Cittadini alle urne in Colombia. Nelle immagini un seggio nella capitale Bogotà. Oltre 41,2 milioni di elettori, tra cui 1,2 milioni di persone che vivono all’estero, sono chiamati a votare per scegliere chi prenderà le redini del Paese dal presidente uscente Gustavo Petro, al quale la Costituzione non consente di ricandidarsi. La tornata elettorale è considerata un referendum sulle politiche dell’ex leader.

Ex membro del gruppo guerrigliero colombiano M-19, che ha combattuto per la giustizia sociale negli anni ’70 e ’80, Petro ha intrapreso controversi negoziati di pace con i gruppi ribelli rimasti nel Paese, promuovendo al contempo riforme sociali ed economiche che includono una revisione delle leggi nazionali sul lavoro. Si è inoltre discostato dai precedenti leader colombiani nel suo approccio agli affari esteri, sfidando gli Stati Uniti in ambiti quali la politica antidroga e l’immigrazione, pur mantenendo una certa cooperazione con l’amministrazione Trump sulle stesse questioni.