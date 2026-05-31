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domenica 31 maggio 2026

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Colombia, cittadini ai seggi a Bogotà per le presidenziali

LaPresse
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Cittadini alle urne in Colombia. Nelle immagini un seggio nella capitale Bogotà. Oltre 41,2 milioni di elettori, tra cui 1,2 milioni di persone che vivono all’estero, sono chiamati a votare per scegliere chi prenderà le redini del Paese dal presidente uscente Gustavo Petro, al quale la Costituzione non consente di ricandidarsi. La tornata elettorale è considerata un referendum sulle politiche dell’ex leader.

Ex membro del gruppo guerrigliero colombiano M-19, che ha combattuto per la giustizia sociale negli anni ’70 e ’80, Petro ha intrapreso controversi negoziati di pace con i gruppi ribelli rimasti nel Paese, promuovendo al contempo riforme sociali ed economiche che includono una revisione delle leggi nazionali sul lavoro. Si è inoltre discostato dai precedenti leader colombiani nel suo approccio agli affari esteri, sfidando gli Stati Uniti in ambiti quali la politica antidroga e l’immigrazione, pur mantenendo una certa cooperazione con l’amministrazione Trump sulle stesse questioni.