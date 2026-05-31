Albania, proteste contro la costruzione di un resort legato a Jared Kushner e Ivanka Trump

Dimostranti hanno manifestato sabato a Zvernec, in Albania, di fronte al cantiere di un progetto immobiliare di lusso legato a Ivanka Trump e Jared Kushner, rispettivamente figlia e genero del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Alcuni attivisti si sono scontrati con le guardie di sicurezza private e un manifestante è stato visto mentre veniva trascinato via. Alcune organizzazioni della società civile in Albania e all’estero hanno denunciato come il progetto minacci l’ecosistema di un’area protetta. Zvërnec South Adriatic Development, la società incaricata di realizzare il progetto, ha reagito condannando la violenza e affermando che il progetto mira a contribuire allo sviluppo dell’Albania. “L’investimento dovrebbe superare i 4 miliardi di euro, contribuendo a un aumento del Pil albanese dal 3% al 4% nei prossimi cinque anni”, ha affermato la società, aggiungendo che il piano dovrebbe creare più di 10mila nuovi posti di lavoro.