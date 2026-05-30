Zerocalcare: "De Gregori? Schierarsi per forza non fa bene a causa"

“Se c’è una persona che ha una voce pubblica e la usa per dire cose importanti io sono contento, ma la pretesa di farglielo fare per forza a una persona che non se la sente e che magari dice così per avere il plauso, dei like o zittire gli altri, non è una cosa che fa bene neanche alla causa stessa”. Lo ha detto Michele Rech in arte Zerocalcare, a margine del Best Movie Day a Milano, rispondendo a chi gli chiedeva un commento sulle parole di Francesco De Gregori che nei giorni scorsi si era detto in “imbarazzo” quando personaggi dello spettacolo scelgono di schierarsi in maniera netta su questioni internazionali.