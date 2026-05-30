Stati Uniti, autobus si schianta sull'Interstatale 95: 5 morti

Venerdì mattina, sulla Interstatale 95 in Virginia, un autobus si è schiantato contro alcuni veicoli che stavano rallentando in prossimità di un cantiere. Nell’impatto sono morte cinque persone. Altre decine sono rimaste ferite, compreso l’autista del bus, un 48enne di Staten Island. Le potenziali accuse nei suoi confronti al momento risultano in sospeso.

L’incidente è avvenuto intorno alle 2:35 del mattino a poca distanza da Quantico. Tutte e cinque le persone decedute si trovavano nei veicoli investiti dall’autobus e 44 persone sono state trasportate in ospedale. Tra i feriti, tre sono in condizioni critiche. Intervenuta sul posto, la polizia ha dichiarato che sull’autobus c’erano circa 34 passeggeri.