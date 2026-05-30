Spagna, Re Felipe alla parata delle Forze Armate a Vigo

Re Felipe di Spagna ha assisto a Vigo alla parata per la Giornata delle Forze Armate, nella quale hanno sfilato l’Esercito, la Marina, l’Aeronautica Militare e la Guardia Civil. Alla cerimonia hanno partecipato anche la regina Letizia e la principessa Leonor, che indossava un’uniforme dell’Aeronautica Militare. Il tempo nuvoloso ha costretto gli organizzatori a cancellare alcune parti del programma, tra cui l’esibizione aerea. La Giornata delle Forze Armate viene celebrata ogni anno in una regione diversa della Spagna.