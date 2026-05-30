Serie Tv, Zerocalcare: “Due Spicci cupa, ma ha respiro più cinematografico”

“La nuova serie è la fine dell’arco narrativo dei personaggi che c’erano nelle prime due. Si differenzia dal fatto che ha un respiro po’ più cinematografico, nel senso quando ho capito che non ero capace a fare alcune cose, mi sono fidato della struttura che c’era dietro che ha colmato quelle lacune. È forse un po’ più cupa, ma perché penso che corrisponda a un momento un po’ più cubo. Io ci sto ancora dentro a quel momento: le serie TV e le narrazioni non è che mi aiutano o sono terapeutiche, mi consentono di fissare una fotografia dei periodi che sto attraversando e spesso, di quello che stanno attraversando le persone intorno a me”. Lo ha detto Michele Rech in arte Zerocalcare, a margine del Best Movie Day a Milano, commentando la nuova serie del fumettista romano ‘Due Spicci’, uscita su Netflix.