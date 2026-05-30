Roma, cavalli fuggono in strada durante le prove della parata del 2 giugno

Venerdì sera, a Roma, decine di cavalli al galoppo sono state avvistate lungo una delle strade più trafficate della capitale, la via Cristoforo Colombo. Gli animali sono fuggiti durante le prove notturne della parata che si terrà a il prossimo 2 giugno per celebrare gli 80 anni della Repubblica.

La Polizia Locale sta indagando sul fatto e acquisirà le immagini dai sistemi di videosorveglianza. Si pensa che, alla base dell’incidente, ci sia l’esplosione di fuochi d’artificio, che avrebbe spaventato i cavalli al punto da farli scappare.