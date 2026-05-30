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sabato 30 maggio 2026

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Libano, il premier Salam: "Israele attua una politica di distruzione totale"

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In un discorso televisivo tenuto sabato sera, il primo ministro libanese Nawaf Salam ha condannato con forza i raid aerei israeliani e l’invasione del Paese, definendoli “un tentativo di sradicare la memoria della terra e cancellare la storia del suo popolo”.
Il premier ha aggiunto che il suo governo farà tutto il possibile per ottenere un cessate il fuoco e che Israele non otterrà sicurezza e stabilità attraverso la “politica della terra bruciata”.
Un altro ciclo di colloqui tra le parti è previsto per martedì 2 giugno a Washington.