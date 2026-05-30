Laos, portate in salvo le quattro persone rimaste intrappolate in una grotta

Sono finalmente tutte salve le quattro persone che da dieci giorni erano bloccate in una grotta allagata nel Laos centrale. I soccorritori le hanno evacuate in sicurezza 24 ore dopo il salvataggio di un altro cittadino, rimasto a sua volta intrappolato con i compagni. Al momento, però, ci sono ancora due dispersi di cui non si ha nessuna notizia.
In un video pubblicato online si vedono gli uomini che, ricoperti di fango, vengono aiutati a uscire. Una volta fuori, alcuni sono crollati a terra e sono stati abbracciati da un gruppo di soccorritori che piangevano di gioia.
Secondo quanto riferito, i cinque erano entrati nella grotta alla ricerca di minerali preziosi, prima di rimanere bloccati da un’improvvisa inondazione che ha impedito loro di uscire. Un altro compagno di avventura è riuscito a fuggire in tempo e ha allertato le autorità. I soccorsi sono stati possibili dopo che il livello dell’acqua all’interno della grotta si è abbassato abbastanza da permettere ai quattro intrappolati di uscire con i sommozzatori, entrati per consegnare cibo e acqua. Nei prossimi giorni proseguiranno le ricerche delle due persone che risultano ancora disperse.
Sono finalmente tutte salve le quattro persone che da dieci giorni erano bloccate in una grotta allagata nel Laos centrale. I soccorritori le hanno evacuate in sicurezza 24 ore dopo il salvataggio di un altro cittadino, rimasto a sua volta intrappolato con i compagni. Al momento, però, ci sono ancora due dispersi di cui non si ha nessuna notizia.