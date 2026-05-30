Laos, i soccorritori estraggono le persone intrappolate in una grotta

I soccorritori hanno evacuato in sicurezza quattro abitanti del villaggio della provincia di Xaisombo, in Laos, rimasti intrappolati in una grotta allagata per 10 giorni, all’indomani del salvataggio di un altro uomo. Due uomini risultano ancora dispersi. Alcuni abitanti erano entrati nella grotta la settimana scorsa alla ricerca di minerali preziosi, prima di rimanere intrappolati da un’improvvisa inondazione che ne ha bloccato l’uscita. Un uomo è riuscito a fuggire in tempo e ha allertato le autorità riguardo ai sette rimasti intrappolati. In cinque sono stati ritrovati vivi mercoledì. Alle persone intrappolate erano state forniti acqua, cibo e coperte termiche per tenerli al caldo.