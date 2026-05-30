Diritti Lgbtq+, Ian McKellen contro la criminalizzazione dell’omosessualità in alcuni Paesi del Commonwealth

Sabato, a Londra, l’attore Ian McKellen ha guidato una manifestazione per chiedere l’abolizione delle leggi che criminalizzano l’omosessualità o discriminano la comunità Lgbtq+ in alcuni paesi del Commonwealth, che rappresenta un terzo della popolazione mondiale.

“Sono cresciuto in un’epoca in cui in questo Paese era illegale per due uomini fare l’amore. Era un reato penale”, ha dichiarato McKellen. “Vogliamo richiamare l’attenzione sul fatto che le vecchie leggi britanniche, abrogate da tempo in questo Paese, sono rimaste in vigore nell’Impero”, ha aggiunto.

In 29 dei Paesi del Commonwealth, infatti, essere gay è ancora un reato penale. Sei di questi prevedono l’ergastolo, tre la pena di morte.