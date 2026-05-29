Romania, Putin: "Disposti a indagine obiettiva sull'origine del drone"

Il presidente russo Vladimir Putin ha detto che il suo Paese è disposto a condurre “un’indagine obiettiva” dopo che funzionari rumeni hanno affermato che un drone vagante lanciato dalla Russia ha ferito due persone nel Paese, che fa parte della Nato. Alla domanda sul drone durante una visita di stato ad Astana, in Kazakistan, venerdì, Putin ha detto che la sua origine deve ancora essere determinata, dicendo ai giornalisti che “nessuno può dire quale sia l’origine di un particolare aereo finché non è stato esaminato”. Ha esortato la Romania a consegnare il drone alla Russia affinché possa condurre “un’indagine obiettiva”. Funzionari rumeni hanno detto che il drone è stato tracciato durante la notte dal radar nello spazio aereo rumeno prima che si schiantasse sul tetto di un edificio nella città portuale sul Danubio di Galati e scatenasse un incendio. Ci sono stati due feriti e diverse persone sono state evacuate.