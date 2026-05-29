Libano, Netanyahu: "In corso battaglia contro Hezbollah, risultati ottimi"

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha detto venerdì che le forze israeliane stanno respingendo i militanti di Hezbollah e costringendoli a fuggire. “La battaglia contro Hezbollah nel nord è in corso e devo dirvi che ci sono risultati davvero impressionanti”, ha detto Netanyahu durante una visita a una base militare nel nord di Israele. L’aeronautica israeliana ha effettuato un attacco aereo su un sobborgo meridionale della capitale del Libano giovedì pomeriggio, hanno detto le forze armate israeliane. Le tensioni sono aumentate nel sud del Libano, dove le truppe israeliane hanno recentemente attraversato il fiume strategico Litani, che l’esercito israeliano ha utilizzato di fatto come confine.