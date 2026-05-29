Cuba, barbieri tagliano i capelli in piazza ai più bisognosi

Un gruppo di barbieri dell’Avana, a Cuba, ha trovato il modo di esercitarsi fornendo allo stesso tempo un servizio tanto necessario alla popolazione della capitale cubana. Si riuniscono in una piazza del centro attrezzata con specchi, rasoi elettrici e forbici per tagliare gratuitamente i capelli e la barba di una popolazione che lotta tra le difficoltà. Per i cubani che devono far fronte a interruzioni di corrente e carenze idriche, l’igiene personale è diventata un problema, soprattutto tra i gruppi più vulnerabili.