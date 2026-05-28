Sub italiani morti alle Maldive, sindaco Omegna: "Comunità stretta attorno a dolore parenti Federico"

“Quando accadono tragedia come questa restano le domande le cause materiali dell’incidente in cui Federico e i suoi compagni hanno perso la vita si chiariranno forse, anche a breve. Ma nessuna spiegazione potrà colmare il senso d’incredulità che resta a chi rimane. Ed è proprio in momenti come questi che una comunità si stringe attorno a chi soffre. A nome di tutta la città di Omegna, dell’amministrazione comunale e personalmente voglio esprimere la mia profonda vicinanza a tutti coloro che hanno voluto bene a Federico e in particolar modo alla sua mamma e al suo papà”. Così il sindaco di Omegna, Daniele Berio, intervenendo al funerale di Federico Gualtieri, il sub italiano morto alle Maldive durante una immersione. “Il lutto cittadino – ha aggiunto Berio – proclamato in ultimo saluto a Federico, non è un atto formale. E’ un gesto che ha interpretato il sentimento unanime della nostra comunità. E il modo in cui un’intera città si stringe intorno a lui, e condivide per quanto possibile il vostro dolore”.