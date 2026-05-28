Ruby ter, l'ex pm Siciliano: "Qui per vedere la parola fine"

“Ho iniziato le indagini con Luca Gaglio nel 2014, sono passati 12 anni. È la durata dei processi in Italia se non si cerca di intervenire sul problema dei processi infiniti; questa è la prova di inefficienza di carattere amministrativo sulla giustizia, non è scarsa volontà o capacità dei pm o dei giudici. Quando non c’è la possibilità concreta di portare avanti dei processi che devono avere una durata logica, si perde di senso quello che sta facendo. Sono qua per vedere la parola fine e convincermi che questa cosa ha avuto un inizio, una durata irragionevole, ma che finirà e non resterà sospesa sulle nostre teste”. Così fuori dall’aula del processo d’appello Ruby ter in corso a Milano, l’ex procuratrice oggi in pensione Tiziana Siciliano, che in in primo grado sosteneva l’accusa.