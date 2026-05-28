Ruby ter, il legale di Karima: "È molto sofferente, per lei è difficile rifarsi una vita"

“Lo stato d’animo di Karima è quello di chi è molto affaticato per questa vicenda: non è più, è chiaramente molto sofferente perché ogni volta che torna in auge il procedimento Ruby che sia uno, due o ter, per lei vuol dire rientrare in questo bailame. Era una ragazzina, oggi è una donna, ha due bimbi e quindi vorrebbe vivere serena e pensare sulla sua vita. Rifarsi una vita è difficilissimo, infatti soffre ogni udienza e ci chiede di relazionarla al termine perché per lei è difficile”, Così Paola Boccardi, legale di Karima El Mahroug, soprannominata ‘Ruby’, a margine dell’udienza del processo d’appello Ruby ter in corso a Milano.