Roma, stupro di gruppo su una 32enne in un edificio abbandonato: 5 fermi

Segregata per tre giorni in un edificio abbandonato a Roma e costretta a subire violenze di gruppo dietro minacce di morte. Questo quanto accaduto a una 32enne colombiana, arrivata nella Capitale circa dieci giorni prima dell’episodio. Durante una serata in un ristorante lo scorso 19 maggio, la donna sarebbe stata avvicinata da un uomo all’esterno del locale e a lui avrebbe manifestato la volontà di acquistare dell’hashish. Convinta a seguirlo per concludere la consegna, avrebbe camminato con lui per mezz’ora, prima di raggiungere un furgone sul quale, poi, sarebbe stata caricata con la forza e portata via. I presunti responsabili delle violenze sono stati identificati: sono cinque gli indagati, la cui posizione è aggravata dal presunto stato di alterazione della vittima, riuscita a fuggire dopo tre giorni di sofferenza. Le indagini hanno portato a un blitz della struttura in cui la ragazza è stata trattenuta: l’operazione ha condotto all’identificazione di 22 cittadini extracomunitari irregolari, 11 dei quali espulsi dall’Italia.