Patto di stabilità, Fitto: "Scostamento tema più complesso, ma c'è un dialogo"

“La Commissione” europea “sta lavorando in tre direzioni, come la presidente Von der Leyen ha già indicato. La prima è verificare la possibilità di rimodulare le risorse della politica di coesione anche per l’utilizzo diretto sull’energia. La seconda è valutare, eventualmente entro il termine delle prossime giornate, quello dell’ultima revisione del Pnrr, se ci siano ancora margini per poter riorientare anche risorse del Pnrr in questo senso. Poi c’è una richiesta sullo scostamento” dal Patto di stabilità , “che è un po’ più complessa e che è oggetto di una valutazione non solamente della Commissione, ma anche del Consiglio” e su questo “c’è un dialogo, c’è un’interlocuzione e mi auguro si possano trovare soluzioni”. Così Raffaele Fitto, Commissario Ue per la Coesione e le Riforme, a margine dell’evento ‘L’Italia del Pnrr. Creare il modello, fare sistema, orientare il futuro. Una sfida che si racconta’, in corso a Milano. Sulla rimodulazione dei fondi di coesione, “stiamo lavorando per avviare questo dialogo con i governi, per verificare come poter riorientare le risorse della coesione”, aggiunge. Fitto ha nel frattempo inviato una lettera ai ministri dell’Ue responsabili della coesione per invitare “gli Stati membri e le regioni ad avviare un processo di riprogrammazione con un’attenzione mirata al settore energetico. L’obiettivo è chiaro: riorientare rapidamente le risorse di coesione disponibili verso investimenti che offrano un sollievo immediato alle famiglie e alle imprese colpite dagli elevati prezzi dell’energia”.