Mondiali 2026, il restyling dello stadio di Atlanta

Il Mercedes-Benz Stadium, ribattezzato Atlanta Stadium, sta subendo un restyling. Martedì, l’insegna è stata coperta da uno striscione della FIFA in vista dei prossimo Mondiali di calcio 2026.

Nella struttura si disputeranno otto partite, a partire dagli incontri della fase a gironi a metà giugno fino alla semifinale del 15 luglio. Sede dell’Atlanta United della MLS e degli Atlanta Falcons della NFL, lo stadio può ospitare fino a 75.000 persone, con posti a sedere aggiuntivi per eventi speciali.