Iran, Trump: "Teheran sta negoziando allo stremo, forse dovremo finire il lavoro"

Contrariamente a quanto era stato fatto trapelare dai media orientali, la Casa Bianca ha smentito i contenuti della bozza di accordo con l’Iran, che era stato detto contenesse il ritiro degli Usa e la riapertura dello Stretto di Hormuz in 30 giorni. Durante la riunione di gabinetto fissata ieri pomeriggio a Washington, il presidente Donald Trump ha affermato che l’Iran sta “negoziando allo stremo” e “vuole un accordo”. “Vediamo che succede, forse dovremo tornare lì e finire il lavoro”, ha affermato, aggiungendo poi che lo Stretto nel Golfo Persico non sarà controllato da nessuno: “Sarà aperto a tutti, sono acque internazionali”.