Ebola, Uganda chiude frontiera con il Congo dopo impennata di casi

Le autorità dell’Uganda hanno ordinato la chiusura del confine con la Repubblica democratica del Congo “con effetto immediato”, a seguito dell’impennata dei casi di una rara variante dell’ebola nel Paese confinante e della comparsa di casi anche sul proprio territorio. La decisione è stata presa da una task force locale sull’ebola guidata dalla vicepresidente Jesca Alupo a seguito dell’aumento degli operatori sanitari ugandesi esposti all’ebola da pazienti congolesi che hanno attraversato il confine prima che fosse dichiarata l’epidemia il 15 maggio. L’Uganda ha segnalato sette casi di ebola, tra cui il primo caso di un uomo di 59 anni deceduto a Kampala, la capitale, il 14 maggio. Il numero di casi sospetti di ebola nel Congo orientale si avvicina a 1.000, con almeno 220 decessi sospetti.