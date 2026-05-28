AI, Zangrillo: "La macchina non sostituisce l'uomo ma lo affianca"

“L’intelligenza artificiale è una straordinaria opportunità per tutte le organizzazioni, pubblica amministrazione compresa, a patto che non si perdano di vista i valori etici”. A dirlo è Paolo Zangrillo, ministro per la Pubblica Amministrazione, nel corso dell’evento ‘L’Italia del PNRR’ al Museo della Scienza e della Tecnica di Milano. Il ministro ha precisato che il dicastero sta già facendo ampio uso dell’AI, in particolare nel reclutamento, nella formazione e nei sistemi di gestione. “Non dobbiamo pensare a questi nuovi strumenti come sostitutivi dell’uomo – ha proseguito Zangrillo – Ma complementari all’attività umana”. Il lavoro, ha spiegato, consiste nel ripensare i processi: alle macchine le attività “che sanno fare più in fretta e in modo più preciso”, all’uomo quelle “che richiedono l’emotività, la creatività, il discernimento dell’intelligenza umana”. “Sono tra quelli che pensano che l’intelligenza artificiale sia per l’umanità una grandissima opportunità”, ha concluso Zangrillo.