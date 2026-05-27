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mercoledì 27 maggio 2026

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Robbie, il robot caregiver che si prende cura di una coppia nel New Hampshire

LaPresse
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Brian e Brenda Marquis sono entrambi invalidi e per l’assistenza domiciliare quotidiana hanno deciso di affidarsi a un robot (modello Hello Robot Stretch 4) che hanno soprannominato Robbie. Brenda, affetta da sclerosi multipla, è una family caregiver, mentre Brian convive con una lesione cerebrale traumatica. “In questo momento Robbie svolge 27 compiti specifici per l’assistenza di Brian, il che equivale a circa otto ore e tre quarti di ciò che normalmente farei io o un assistente domiciliare umano”, ha affermato la donna che assieme al marito vive a Durham, New Hampshire, Stati Uniti. “Abbiamo diritto a 112 ore settimanali di assistenza ma il più delle volte facciamo fatica a coprire anche solo 20 ore a settimana o poco più con un assistente umano”, ha aggiunto.