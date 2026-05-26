Ue, Meloni: “Cambio di passo o rischio declino economico e geopolitico”

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni interviene all’Assemblea di Confindustria e torna a criticare l’attuale assetto dell’Unione Europea, definita “un gigante burocratico” che avrebbe sacrificato competitività, crescita e visione strategica. Nel suo intervento, Meloni sostiene che l’Europa rischi un progressivo declino economico e geopolitico, schiacciata tra eccesso di regolazione interna e debolezza nello scenario globale. La premier richiama inoltre la necessità di un cambio di passo, sottolineando come le richieste di riforma non nascano da intenti distruttivi ma dalla volontà di rafforzare il ruolo del continente. “L’Europa deve fare meno e farlo meglio”, afferma, invocando il principio di sussidiarietà e decisioni più rapide per sostenere la competitività delle imprese. Meloni evidenzia infine come la velocità di risposta alle sfide globali sia ormai determinante per la posizione dell’Europa nel mondo, ribadendo la necessità di ridurre oneri burocratici e regolamenti che, a suo avviso, frenano la crescita economica e l’innovazione.