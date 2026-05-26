Scuola, alla Consulta degli studenti a Roma sfiorata la rissa

Tensione alla plenaria della Consulta provinciale degli studenti di Roma, riunita oggi allo Spazio Rossellini nel quartiere Ostiense. Lo scontro è nato durante l’assemblea convocata dopo le polemiche sulla decisione del consiglio di presidenza, guidato da Azione Studentesca e Gioventù Nazionale, di modificare il nome della commissione “Antifascismo e Memoria Storica” in “Democrazia e Memoria Storica”. Secondo fonti della Questura, circa sessanta studenti hanno dato vita a un acceso confronto verbale che però – come si vede nei video circolanti sui social – ha rischiato di finire in rissa quando i due gruppi contrapposti hanno cominciato a intonare cori l’uno contro l’altro e a spintonarsi. Sul posto è intervenuta la Polizia del commissariato Colombo. “Dopo le proteste dei rappresentanti di consulta antifascisti per la modifica del nome della Commissione ‘Antifascismo e memoria storica’, le giovanili di governo di conseguenza hanno mostrato il loro vero volto tentando ripetute aggressioni squadriste”, sostiene l’organizzazione di studenti Osa su Instagram, secondo i quali “la responsabilità è di questo governo che sta tentando in ogni modo di legittimare l’estrema destra all’interno delle nostre scuole, in cui Valditara promuove una scuola reazionaria e classista”. Di tenore opposto la versione di Azione studentesca: “Denunciamo i fatti gravissimi avvenuti in consulta Provinciale degli studenti di Roma stamattina. Membri del gruppo di sinistra giovanile Rete degli Studenti Medi, legato al sindacato Cgil, hanno aggredito fisicamente spintonandola, lasciandole segni visibili di colpi sul corpo e quasi gettandola a terra una militante di Azione Studentesca eletta nell’organo. Pochi secondi dopo gli stessi soggetti, accompagnati da altri con magliette con su scritto ‘free antifa’, hanno iniziato a lanciare sedie contro il tavolo di presidenza e i ragazzi dei licei romani, venuti lì semplicemente a svolgere il ruolo per cui altri studenti li hanno eletti. Se questo è il movimento antifascista, ha fatto decisamente bene la Consulta a cambiare nome a quella commissione da ‘Memoria storica e antifascismo’ a ‘Memoria storica e democrazia’. Ancora una volta una dimostrazione di chi sa confrontarsi e di chi è veramente violento: noi siamo estremisti solo del confronto”, dichiara il responsabile romano dell’associazione Andrea Catalini.