Confindustria, Nordio: "Lavoriamo a modifica 231, siamo a buon punto"

“Per quanto riguarda la competenza del ministero della Giustizia, abbiamo accolto l’invito a modificare le 231, sulle quali peraltro stiamo già lavorando da tempo. Questo non significa affatto limitare o addirittura rendere impuniti gli imprenditori che violano la legge. Il contrario. Significa dare maggiore sicurezza sia ai lavoratori che agli stessi imprenditori che oggi sono gravati di compiti e di costi che si riverberano sull’impresa, ma che poi non garantiscono a questi stessi imprenditori una sorta di garanzia contro azioni penali ingiustificate”. Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, commentando la relazione del presidente Emanuele Orsini in occasione dell’assemblea generale di Confindustria a Roma. “Mi riferisco soprattutto al fatto che quando l’imprenditore ha costruito un modello di organizzazione e lo ha efficacemente attuato con molti costi e sacrifici, poi alla fine quel modello può non essere riconosciuto, benché sia stato certificato dal ministero, in sede giudiziaria”, specifica il ministro, che conclude: “Questo comporta tutta una serie di incertezze proprio sugli investimenti dell’impresa”, facendo riferimento al quarto punto della relazione di Orsini, “sul quale stiamo già intervenendo e penso di essere già a buon punto per venire incontro a queste richieste”.