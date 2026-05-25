Venezuela, rivolta in carcere: detenuti denunciano torture

Domenica è scoppiata una rivolta in un carcere dello Stato di Barinas, nella parte sud-occidentale del Venezuela. Finora non sono stati segnalati feriti o morti. I disordini sono iniziati quando i detenuti hanno preso il controllo della struttura per protestare contro presunte “percosse e torture” seguite all’arrivo di un nuovo direttore del carcere, ha fatto sapere l’Osservatorio delle Prigioni del Venezuela, organizzazione che monitora le condizioni in cui vivono i reclusi. L’ente, inoltre, ha ricevuto denunce da parte dei detenuti secondo cui almeno 120 prigionieri sarebbero stati “puniti con l’isolamento”. Segnalazioni che si aggiungono ad altre precedenti che riguardavano “trasferimenti senza preavviso e isolamento prolungato”.