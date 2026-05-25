Filippine, crolla palazzo di nove piani: decine di persone intrappolate sotto le macerie

Un edificio di nove piani, in costruzione, è crollato causando almeno un morto. E’ successo a Angeles City, nelle Filippine, in piena notte, intorno alle 2.30 (ora locale). Ventuno persone sono rimaste intrappolate sotto le macerie, per lo più operai, hanno riferito le autorità. Una ventina di lavoratori sono riusciti a scappare dall’edificio dove stavano dormendo, per lo più al piano terra. In seguito al tragico incidente sono intervenuti circa 700 soccorritori e quasi 200 agenti di polizia.