Electrolux, i sindacati: "Tutti contro il piano dell'azienda"

Dal ministro ai sindacati, “Tutti sono contro il Piano di Electrolux”. I sindacati incassano quello che chiamano “un primo risultato” e Michele De Palma della Fiom ricorda come alla fine del tavolo al Mimit “Tutti chiedono il ritiro del piano” dell’azienda, che prevede 1.719 licenziamenti sparsi in tutti gli stabilimenti. “Non negoziamo con la pistola alla testa”, dice De Palma, ribadendo la richiesta di ritiro del Piano per poi aprire un confronto. Insieme a lui, all’uscita della riunione sotto al ministero delle Imprese, anche Rocco Palombella della Uilm e Ferdinando Uliano della Cisl Fim.