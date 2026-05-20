Usa, non solo la sala da ballo: Trump fa rivestire di blu la vasca del Lincoln Memorial

Proseguono a Washington i lavori di ristrutturazione della celebre vasca riflettente del Lincoln Memorial, che sta assumendo un insolito colore blu. Il progetto, voluto dal presidente Donald Trump, prevede il rivestimento dello storico specchio d’acqua con una superficie definita “blu bandiera americana”, al posto del tradizionale granito presente da decenni. Secondo Trump, la vecchia struttura “perdeva come un colabrodo” e avrebbe richiesto anni per essere completamente sostituita.

Lo specchio d’acqua è uno dei luoghi più iconici della capitale americana. Proprio qui Martin Luther King pronunciò nel 1963 il celebre discorso “I Have a Dream”. Il progetto ha però acceso forti polemiche. Una fondazione culturale di Washington ha fatto causa all’amministrazione Trump sostenendo che la modifica violi le leggi federali sulla tutela dei siti storici e denunciando interventi decisi senza adeguate valutazioni di conservazione.