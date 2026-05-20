Stati Uniti, poliziotto prende al volo neonato lanciato dalla finestra di una casa in fiamme

Un neonato preso al volo da una finestra di una casa in fiamme: è il salvataggio da film con cui un poliziotto di Kalamazoo, in Michigan, negli Stati Uniti, ha messo al sicuro un bimbo che era rimasto intrappolato con sua mamma al primo piano di una villa, dopo che un incendio ha avvolto un’ala della casa e bloccato le scale che conducevano all’uscita. Dalla stessa finestra poi è uscita la donna, scesa con l’aiuto di una scala a pioli. Sia la madre che il neonato sono stati trasportati in un ospedale nelle vicinanze per un controllo di routine. Nessuno dei due ha riportato ferite. Non sono ancora chiare le cause dell’incendio.