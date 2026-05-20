Giro d’Italia 2026, Narvaez vince 11ᵃ tappa: Eulalio resta in rosa

Terzo successo in quest’edizione del Giro d’Italia 2026 per l’ecuadoriano Jhonatan Narvaez, che ha vinto l’11ᵃ tappa con arrivo a Chiavari. Battuto in volata sul traguardo lo spagnolo Enric Mas. Ottimo terzo posto per Diego Ulissi. Davide Ballerini invece si ritira, dopo una brutta caduta. Invariate le prime posizioni in classifica generale. Per il settimo giorno la maglia rosa è sulle spalle del portoghese Afonso Eulalio, che conserva anche quella bianca Conad di miglior giovane. Secondo il danese Jonas Vingegaard, staccato di 27 secondi dalla maglia rosa. Migliore degli italiani Giulio Pellizzari, nono. Giovedì è in programma la 12ᵃ frazione, da Imperia a Novi Ligure di 175 km.