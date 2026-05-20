Flotilla, Tajani: “Ben Gvir? Superata la linea rossa”

“Abbiamo convocato l’ambasciatore israeliano e per quanto ci riguarda è stata oltrepassata la linea rossa. Sono immagini inaccettabili”. Così il ministro degli Esteri Antonio Tajani, a margine di un evento nella Sala della Regina alla Camera, sulle immagini del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir che deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla arrestati in acque internazionali dall’esercito di Tel Aviv. “Non stiamo parlando di terroristi. Non erano armati. È inaccettabile un trattamento del genere. Valuteremo con il governo le iniziative da adottare”, ha aggiunto.