Flotilla, Conte: “Da Ben Gvir immagini sconce. Governo israeliano indecente e criminale”

“Come è stato preannunciato il nostro deputato Carotenuto, il giornalista Mantovani e altri italiani membri della Flotilla verranno imbarcati stasera e arriveranno in Italia domani mattina”, ha detto il leader M5S Giuseppe Conte a margine dell’evento “La Costituzione non è di sinistra” a Roma. “Abbiamo visto quelle immagini” prosegue citando il video del ministro della Sicurezza nazionale israeliano Ben Gvir che deride gli attivisti della Global Sumud Flotilla ammanettati e in ginocchio dopo l’arresto in acque internazionali da parte delll’esercito di Tel Aviv. “Sono immagini assolutamente sconce che ledono la dignità degli esseri umani e la cosa grave è che un ministro se ne vanti e le posti. Vedo dichiarazioni forti da parte del governo italiano e mi viene da dire che ci è voluto il nostro deputato Carotenuto perché il nostro governo prendesse finalmente le distanze da un governo israeliano indecente, indecoroso e criminale. Adesso però servono i fatti. Stracciamo gli accordi di cooperazione militare Italia-Israele e lavoriamo in Unione Europea perché si arrivi a strappare anche gli accordi Ue-Israele. E tutto ciò che è conseguente come il riconoscimento dello stato di Palestina e tutto ciò che chiediamo dall’inizio del genocidio”.