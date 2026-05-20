Accesso Archivi

Accesso Archivi

mercoledì 20 maggio 2026

Ultima ora

Cuba, incriminato negli Usa ex presidente Raul Castro: l'annuncio del procuratore generale

LaPresse
LaPresse
Seguici su
Google Discover Fonti Preferite

L’amministrazione Trump ha ottenuto l’incriminazione dell’ex presidente cubano Raúl Castro. Il fascicolo contro il 94enne fratello di Fidel Castro contiene accuse relative all’abbattimento, avvenuto nel 1996, di due aerei civili appartenenti all’organizzazione cubano-americana in esilio “Fratelli al Soccorso”. Raúl Castro, all’epoca ministro della Difesa, avrebbe ordinato l’attacco, in cui persero la vita quattro persone, tra cui tre cittadini americani. Il procuratore generale ad interim Todd Blanche e altri alti funzionari del dipartimento di Giustizia hanno dato l’annuncio a Miami, durante una cerimonia in onore delle vittime dell’abbattimento. “Per quasi 30 anni, le famiglie dei quattro americani assassinati hanno atteso giustizia”, ha dichiarato Blanche.”Erano civili disarmati e stavano svolgendo missioni umanitarie per il salvataggio e la protezione di persone in fuga dall’oppressione attraverso lo Stretto della Florida”.