Ucraina, Zelensky: "Stiamo preparando una risposta al trasferimento della cittadinanza russa in Transnistria"

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha chiesto una reazione alle nuove misure di Mosca che consentono ai cittadini della regione separatista della Transnistria, dalla Moldavia, di ottenere più facilmente la cittadinanza russa. Un nuovo decreto firmato dal presidente Vladimir Putin consentirà ai residenti permanenti della Transnistria di età superiore ai 18 anni di ottenere la cittadinanza russa attraverso un processo semplificato, consentendo loro di saltare i requisiti per dimostrare la loro conoscenza della lingua russa, della storia russa e della legislazione russa. Saranno inoltre esentati dall’obbligo di aver vissuto in Russia per cinque anni prima della presentazione della domanda. “Dobbiamo reagire a questo”, ha detto Zelensky. “Questo passo specifico significa non solo che la Russia sta cercando nuovi soldati in questo modo, perché cittadinanza significa dovere militare, ma è anche che la Russia designa il territorio della Transnistria come se fosse il proprio”. Il decreto russo afferma che la decisione è stata presa “al fine di proteggere i diritti e le libertà degli individui e dei cittadini, guidati dai principi e dalle norme generalmente riconosciuti del diritto internazionale”, hanno riferito i media russi. La Transnistria ha dichiarato l’indipendenza dalla Moldavia dopo una breve guerra nei primi anni ’90, sebbene la sua indipendenza non sia riconosciuta da nessun paese membro delle Nazioni Unite, compresa la Russia. Tuttavia, il governo separatista della Transnistria fa molto affidamento su Mosca e la regione ospita una base militare con 1.500 soldati russi. Zelenskyj ha anche affermato che l’Ucraina continua a lavorare su ulteriori scambi di prigionieri con la Russia.