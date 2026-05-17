Pakistan, a Karachi i musulmani sciiti manifestano contro Israele e gli Stati Uniti

Decine di musulmani sciiti hanno tenuto una manifestazione a Karachi per celebrare il Giorno della Nakba in solidarietà con i palestinesi e denunciare il sostegno degli Stati Uniti a Israele. I manifestanti portavano cartelli e striscioni con la scritta “Abbasso gli Stati Uniti e Israele” e finte bare che rappresentavano gli Stati Uniti e Israele. I manifestanti hanno anche intonato slogan anti-americani, compresi gli appelli alla continua resistenza contro l’influenza americana nella regione. La manifestazione annuale commemora la Nakba, il termine arabo per “catastrofe” che segna l’esodo di circa 700.000 palestinesi da quello che oggi è Israele nel 1948. I manifestanti hanno descritto la presenza di Israele nei territori palestinesi come illegale e illegittima. I manifestanti hanno anche condannato quelli che hanno descritto come decenni di oppressione israeliana e di violenza contro i palestinesi dalla fondazione dello Stato di Israele.