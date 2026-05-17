Modena, il sindaco Mezzetti: "Aggressore fermato anche da cittadini stranieri"

“Oltre a ringraziare ancora una volta Luca Signorelli, sottolineo che tra quelli che hanno immobilizzato” Salim El Koudri “c’erano cittadini stranieri, quindi non bisogna mai generalizzare come si fa in queste ore, vedo tanti avvoltoi”. Così il sindaco di Modena Massimo Mezzetti all’ospedale di Baggiovara, dove sono ricoverati alcuni dei feriti falciati ieri dal 31enne.“Dobbiamo guardarci da due pericoli in questo momento – ha affermato – il pericolo di questi attentatori o comunque questi pazzi che scatenano questi drammi, ma anche da quegli avvoltoi che invece di unire la comunità alimentano gli incendi, gli odi e i rancori per lucrare politicamente”. Ad aver fermato il 31enne sono stati anche “due cittadini egiziani, un altro modenese e poi i pakistani che hanno i negozi là”. “Una comunità che ha saputo reagire con fermezza e coraggio, al di là delle nazionalità”, ha evidenziato. “Fortunatamente devo dire che le diverse forze politiche comprese anche in particolare quelle d’opposizione della città, Forza Italia, Fratelli d’Italia, hanno avuto un atteggiamento molto equilibrato e molto responsabile e non hanno inseguito, questo terreno, questa deriva di sciacallaggio”, ha concluso.