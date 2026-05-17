Modena, de Pascale: "Polemiche? Odio chi in tragedie scarica colpe su altri"

Quando accadono episodi come quello di ieri a Modena “ci sono due tempi: uno è quello per affrontare la situazione, pensare ai feriti e tenere unità la comunità. Odio chi, davanti alle tragedie, ha come obiettivo di dare la responsabilità agli altri”. Lo dice il presidente della Regione Emilia Romagna, Michele de Pascale, in merito al dibattito sui permessi di soggiorno, all’ospedale di Baggiovara dove sono ricoverati alcuni dei feriti da Salim El Koudri che ieri con l’auto ha falciato la folla. “Credo che questa notte in tanti non abbiano dormito per paura, perché hanno pensato che avrebbero potuto essere anche loro tra quelli colpiti dall’auto”, afferma. “Poi c’è il tempo della politica – aggiunge – Il mio pensiero, come Regione, è pensare a cosa si può fare di più per potenziare i servizi di salute mentale”. “Ogni riflessione può essere legittima, ma mischiarle ora non è la strada giusta”.