Giro d'Italia 2026, Conad dona 150mila euro a ospedale pediatrico Salesi di Fermo

Non solo sport e competizione, al Giro d’Italia c’è anche formazione, intrattenimento e cura del territorio. A latere del Giro d’Italia, Conad, name sponsor della maglia bianca dedicata al miglior giovane della corsa, ha organizzato tutta una serie di attività per il territorio, raccolte in cinque tappe specifiche: Cosenza, Fermo, Cesena, Imperia e Milano. In particolare, il consorzio, anche attraverso la Fondazione ETS, investe oltre 20 milioni di euro l’anno in attività sociali. Di questi, Conad Adriatico ne investe circa 3: “Abbiamo aiutato gli ospedali pediatrici contribuendo alla raccolta di beneficenza da parte dei consumatori e in particolare nelle Marche abbiamo dato un contributo all’Ospedale Pediatrico Salesi, che negli ultimi 5 anni ha ricevuto circa €150.000”, spiega a LaPresse Walter Boccuni, Direttore Generale Conad Adriatico, in occasione di una serata al Teatro dell’Aquila di Fermo, organizzata dalla società al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia. “Noi abbiamo deciso di sponsorizzare il Giro d’Italia perché il Giro d’Italia non è solo una competizione sportiva, ma è un viaggio attraverso i territori dell’Italia. Unisce il paese ed è un racconto in cui noi ci ritroviamo”, valorizzando in questo modo “l’essenza di Conad, che è fatta di soci che presiedono il territorio 365 giorni all’anno”, racconta il direttore. Alla serata hanno partecipato, nel panel accanto a Boccuni, anche Mauro Torresi e Micol Lanzidei, rispettivamente vicesindaco e assessora alla cultura di Fermo, con la conduzione dalla giornalista Valentina Petrucci. A seguire, è stata la volta di Raoul Bova, che conversato con la moderatrice sul tema del benessere. La serata si è conclusa tra le risate del pubblico, scatenate dal comico Ubaldo Pantani. “Questo è tipo di benessere è un benessere più diffuso”, racconta ancora Boccuni, che sottolinea come questo tipo di attività abbiano il compito di “contribuire, tra le comunità in cui operiamo, favorendo l’incontro e la valorizzazione dei territori”. Oggi, 17 maggio, al Teatro Verdi di Cesena, ci sarà invece spazio per la cantante Arisa.