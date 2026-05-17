Ebola, direttore Centro prevenzione malattie Africa: "Necessario produrre vaccini"

L’assenza di terapie o vaccini approvati per il virus Bundibugyo, una variante rara della malattia Ebola, ha causato preoccupazione tra le autorità sanitarie africane tra i casi attivi. Sebbene si siano verificati più di 20 focolai di Ebola in Congo e Uganda, l’attuale epidemia, confermata per la prima volta venerdì, è solo la terza volta che il virus Bundibugyo viene rilevato. Tuttavia, il problema più grande è che anche i vaccini e le terapie esistenti per gli altri virus Ebola non vengono prodotti in Africa. La lotta dell’Africa per ottenere vaccini dai paesi più ricchi durante la pandemia di COVID-19 ha stimolato diversi sforzi per accelerare la sua capacità di produrre vaccini, ma le risorse rimangono scarse. Il dottor Jean Kaseya, direttore generale dei Centri africani per il controllo e la prevenzione delle malattie, ha sottolineato la necessità di produrre vaccini e medicinali in Africa. Ha anche sostenuto la costruzione di un forte sistema di sostegno e ha chiesto alle nazioni occidentali di investire nell’assistenza sanitaria in Africa. Domenica l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato l’epidemia di Ebola un’emergenza sanitaria pubblica di rilevanza internazionale, dopo oltre 300 casi sospetti e 88 decessi.