Maldive, 5 sub italiani morti in immersione: sommozzatori in azione per recuperare i corpi

Proseguono le operazioni di ricerca dei corpi dei sub italiani morti alle Maldive durante un’immersione, a circa 50-60 metri di profondità, nell’atollo di Vaavu. Una delle cinque vittime è stata recuperata, si tratta dell’istruttore subacqueo Gianluca Benedetti. Le autorità locali hanno fatto sapere che quest’ultimo è stato trovato vicino all’imboccatura della grotta mentre si ipotizza che gli altri quattro siano entrati nella cavità. Le altre persone che hanno perso la vita sono Monica Montefalcone, professoressa di ecologia all’Università di Genova, sua figlia Giorgia Sommacal, il biologo marino Federico Gualtieri e la ricercatrice Muriel Oddenino. I soccorritori maldiviani sono impegnati nel recupero dei corpi assieme a Divers Alert Network, un’organizzazione specializzata in immersioni. A loro dovrebbero unirsi altri due italiani, un esperto di salvataggio in acque profonde e un esperto di immersioni in grotta, hanno detto i funzionari statali.