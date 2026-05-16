Internazionali Roma, Sinner in finale: al Foro Italico i tifosi in delirio

Jannik Sinner supera Daniil Medvedev e vola in finale agli Internazionali d’Italia. Il campione italiano si è offerto poi ai tifosi che lo aspettavano all’uscita del campo centrale dove ha firmato autografi e fatto selfie. Il numero 1 al mondo nella sfida contro il russo, sospesa ieri per pioggia sul punteggio di 4-2 per l’altoatesino nel terzo set, ha vinto la frazione decisiva 6-4. Nel settimo game il russo, che era ai vantaggi, piazza subito un ace per portarsi sul 4-3 ma Sinner ha reagito lasciando a zero il rivale sul suo turno di battuta. Sul 5-3 si è costruito due palle per il match point che Zverev ha annullato con grande freddezza. Sul suo turno di battuta l’azzurro non ha fallito la chance e al terzo match ball ha chiuso la sfida. In finale se la vedrà con il norvegese Casper Ruud che ieri ha battuto Luciano Darderi in due set.