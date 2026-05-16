Internazionali Roma 2026, Salvini al Foro con la compagna Verdini: “Controllo il tempo”

Il vicepresidente del consiglio e ministro dei Trasporti Matteo Salvini è tornato al Foro italico insieme alla compagna Francesca Verdini. Al suo arrivo è stato accolto dai tanti appassionati di tennis che non hanno voluto perdere l’occasione di un selfie con il ministro: “Sono venuto a controllare il tempo -ha detto scherzando- non rimarrò per il finale di Sinner perché ho un comizio a Chieti e poi a Macerata ma ho voluto far vedere a Francesca il Foro Italico”. Sul derby di Roma il ministro ha poi aggiunto: “Spero vada tutto bene, giocare domenica scelta difficile”.