Giro d'Italia, Eulalio: "Maglia Rosa è un sogno, domani spero di sopravvivere Fermo"

“È bellissimo stare in maglia rosa, è come un sogno. Domani sono sicuro che la squadra farà un grande lavoro come ha fatto oggi e ieri. L’importante sarà sopravvivere”. Così la maglia rosa Afonso Eulalio dopo l’ottava tappa del Giro d’Italia 2026. Il corridore portoghese si è guadagnato anche il diritto di indossare la maglia bianca, in qualità di miglior under 26 della corsa. “Essere leader della classifica della maglia bianca è una grande motivazione. Non solo per me, ma per tutta la squadra. La squadra sta facendo un grande lavoro per me e questo mi dà grande carica”. Il simbolo del primato riservato al miglior giovane del Giro domani sarà indossato da Giulio Pellizzari, dal momento che Eulalio è anche maglia rosa.